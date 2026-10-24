Пляж Копакабана в Бразилии заполнили десятки тысяч сторонников да Силвы

Десятки тысяч сторонников да Силвы заполонили Рио-де-Жанейро Пляж Копакабана в Бразилии заполнили десятки тысяч сторонников да Силвы

Москва24 окт Вести.Десятки тысяч людей в Бразилии, где 25 октября пройдет второй тур президентских выборов, заполнили пляж Копакабана в Рио-де-Жанейро, чтобы поддержать президента Луиса Инасиу Лулу да Силву.

На улицах города звучит музыка, участники митинга держат флаги Бразилии и партии да Силвы, передает РИА Новости.

По данным агентства, обстановка в Рио-де-Жанейро спокойная, усиленных мер по обеспечению безопасности не заметно.

Второй тур президентских выборов в Бразилии пройдет в воскресенье, 25 октября. За пост главы государства будут бороться действующий президент Луис Инасиу Лула да Силва и сенатор Флавиу Болсонару — сын экс-президента Жаира Болсонару.

Ранее эксперт рассказал, что предстоящие выборы в Бразилии вызывают у местных жителей разочарование из-за отсутствия других кандидатов и альтернатив.