Путин поздравил президента Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии

Путин поздравил президента Бразилии с Днем независимости республики Путин поздравил президента Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии

Москва7 сен Вести.Президент России Владимир Путин поздравил бразильского лидера Луиса Инасио Лулу да Силву с Днем независимости Бразилии. Об этом сообщили в Кремле.

Глава государства отметил, что отношения между Россией и Бразилией развиваются в духе стратегического партнерства.

Наши страны активно сотрудничают на самых различных направлениях, координируют усилия в рамках ООН, БРИКС, "Группы двадцати" и других многосторонних структур говорится в поздравительной телеграмме

Российский лидер подчеркнул, что Москва и Бразилиа продолжат конструктивную совместную работу, направленную на дальнейшее укрепление двусторонних взаимовыгодных связей. Он обратил внимание, что это в полной мере отвечает интересам народов России и Бразилии.

Путин пожелал Луле да Силве здоровья и успехов, а гражданам Бразилии – счастья и процветания.