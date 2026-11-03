Москва3 ноя Вести.Наркоманы и бездомные, проживающие в неблагополучном районе Филадельфии Кенсингтон, расположились в десятках метров от избирательных участков, где проходит голосование на промежуточных выборах в Конгресс США. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Журналист добавляет, что американцам, которые идут проголосовать на участок, приходится протискиваться по улицам, забитым наркоманами. При этом рядом находится отделение полиции, однако правоохранительные органы не предпринимают никаких действий, чтобы разогнать маргиналов.

Филадельфия находится в штате Пенсильвания, который считается спорным, то есть ни Демократическая, ни Республиканская партии не имеют там однозначного преимущества.

3 ноября в США проходят выборы в обе палаты Конгресса. Американцы выбирают 35 из 100 сенаторов и всех 435 членов Палаты представителей.