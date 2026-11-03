Москва3 нояВести.На избирательных участках американского штата Филадельфия, где проходят выборы в Конгресс США, раздают памятки в том числе и на русском языке. Об этом сообщает агентство РИА Новости.
Журналисты добавляют, что избирателям, которые плохо говорят по-английски, также помогают волонтеры.
Избирательный комитет Филадельфии предоставляет языковую поддержку избирателям, владеющим английским в ограниченной степенигласит объявление при входе на участки
Уточняется, что всего представлены памятки на восьми языках.
В США стартовали выборы в обе палаты Конгресса. Примерно через час после начала голосования американские букмекеры оценили победу Демократической партии в 95%.