Избиратели в Филадельфии могут получить памятку на русском языке

На избирательных участках в Филадельфии дают памятки на русском языке Избиратели в Филадельфии могут получить памятку на русском языке

Москва3 ноя Вести.На избирательных участках американского штата Филадельфия, где проходят выборы в Конгресс США, раздают памятки в том числе и на русском языке. Об этом сообщает агентство РИА Новости.

Журналисты добавляют, что избирателям, которые плохо говорят по-английски, также помогают волонтеры.

Избирательный комитет Филадельфии предоставляет языковую поддержку избирателям, владеющим английским в ограниченной степени гласит объявление при входе на участки

Уточняется, что всего представлены памятки на восьми языках.

В США стартовали выборы в обе палаты Конгресса. Примерно через час после начала голосования американские букмекеры оценили победу Демократической партии в 95%.