Москва5 окт Вести.У властей США не осталось свободных денег, которые можно было бы потратить на решение социальных проблем американцев, поэтому и республиканцы, и демократы говорят о чем угодно, но только не о том, как помочь своему населению. Таким мнением с ИС "Вести" поделился журналист, политолог, доктор политических наук Рафаэль Ордуханян.

Он добавил, что к выборам в Конгресс, которые пройдут в ноябре, США подходят с "лунатиками", оторванными от реальности, как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов.

Америка плавно подходит к промежуточным выборам. Вопрос: выборам кого? И с той, и с другой стороны мы видим просто откровенных лунатиков. Просто откровенных лунатиков, которые ни одна из них, ни одна партия, ни та, ни другая, ни независима, никто не говорит о серьезных социальных проблемах. … Нет денег. Денег просто нет. И откуда их брать, к глубокому сожалению, … мы, наверное, с вами догадываемся, кто будет опять оплачивать американские счета. Опять же, большой привет всем тем иностранным инвесторам, которые так свято верили в его величество доллар заявил Ордуханян

Ранее президент США Дональд Трамп подтвердил свои планы по выплате 5 тысяч долларов каждому совершеннолетнему американцу, если Республиканская партия одержит победу на выборах в Конгресс.