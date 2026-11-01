Москва1 ноя Вести.То ли синее цунами, которое сметет республиканцев, то ли красная плотина, которая остановит демократов, то ли нечто среднее. Промежуточные выборы в Америке формально назначены на 3 ноября, но на деле идут уже несколько недель, за которые образовался даже рекорд явки. По последним данным, досрочно проголосовали почти 50 миллионов американцев. Результатов, естественно, нет — подсчеты впереди, но число зарегистрированных "ослов" больше, чем "слонов": 44% на 31%. Само по себе это мало что значит, пишет обозреватель ИС "Вести" Валентин Богданов, однако тенденцию уже подхватили прогнозисты.

Палата представителей, по большинству моделей, переходит к демократам. Например, Cook Political Report дет им от 224 до 234 мест при минимально необходимом большинстве в 218 мандатов. Прогнозные рынки оценивают шансы "синих" на успех в 85% и выше. Статистика тоже против Трампа: с 1934 года партия президента теряла на промежуточных выборах в среднем 27 мест в Палате представителей и три в Сенате. С Сенатом, кстати, все сложнее. В США сейчас проходит от 8 до 10 сенатских гонок , в которых "красным" нельзя потерять четыре из имеющихся 53 кресел. Шансы демократов отобрать у оппонентов и эту палату оценивают уже как 50 на 50.

Что до ключевых тем, то противники Трампа будто достали откуда-то со склада лозунг начала 90-х: "Это экономика, дурачок". Его придумал политтехнолог Джеймс Карвилл, руководивший кампанией Билла Клинтона во время его соперничества с Джорджем Бушем-старшим.

Били, как и сейчас, в самое слабое место. Борьбу нынешнего Белого дома с дорожающей жизнью одобряют лишь 17% американцев, ну а в обещанные президентом США пять тысяч долларов, которые он собирается раздать американцам, если его партия удержит обе палаты, мало кто верит

Его собственный антирейтинг — еще одна проблема. Говоря "Трамп", избиратель, конечно, подразумевает республиканскую партию, но и наоборот ведь тоже. Невысокие показатели президента, кажется, могут потянуть вниз всех скопом.

Впрочем, в республиканском лагере авторам опросов давно не верят. Сколько раз они хоронили Трампа. И в 2016-м против Клинтон, и в 2024-м против Харрис. Дошло до того, что сторонники MAGA просто отказываются говорить с социологами. Их гнев лишь усиливается вместе с последними скандальными событиями. Вроде того, что случилось с фирмой Wedgewood Polls. Ее создатели признались, что почти все их предвыборные опросы были выдуманы. При этом опубликованные цифры попадали в агрегаторы The New York Times, FiftyPlusOne, VoteHub, формируя медийные нарративы и даже ломали реальные кампании. Создатели социологической фирмы- однодневки теперь называют все это экспериментом: хотели проверить, насколько легко полностью вымышленной структуре завоевать доверие американских СМИ. Похоже, легче, чем думали.

Обман с опросами — это, конечно, нечистоплотно. Украденные или вброшенные голоса — чистая уголовщина. Главная драма пока разворачивается на Аляске. Против действующего сенатора-республиканца Дэна Салливана, которого поддерживает Трамп, баллотируется его почти полный тезка, пенсионер Дэниел Салливан из рыбацкого городка Петербург.

Республиканцы считают его подставным кандидатом демократов, который отнимает голоса и путает избирателей. Губернатор распорядился провести расследование, Минюст готовит иск, но оспаривать результат собирается только в случае поражения "настоящего" Салливана.

Тяжба идет и в Калифорнии, главном оплоте демократов, где американский минюст нашел в списках избирателей более 20 тысяч "вероятных неграждан". По калифорнийским законам бюллетень по почте получает каждый активный зарегистрированный избиратель. Минюст требует не считать эти голоса до проверки гражданства, власти Лос-Анджелеса требуют доказательств. Все это льет воду на мельницу Стива Бэннона, который еще в феврале обещал окружить участки агентами ICE и "больше никогда не позволить украсть выборы". Дежавю 2020 года, когда демократы брали в подельники даже мертвецов. В прошлом году в Генпрокуратуре США заявили, что нашли в тех списках избирателей более 260 тысяч покойников.

Теперь Трамп сулит миллион долларов каждому, чья наводка на фальсификацию приведет к обвинительному приговору. Но выделять деньги гражданам может только Конгресс, напоминают юристы, а шанс найти фальсификацию, которая закончится приговором, сопоставим с шансом попасть под молнию. Вопрос лишь в том, не ударит ли она снова в то же самое место.

И вот, отвечая на прямой вопрос, признает ли выборы, Трамп отвечает: "Только если они будут честными". Для демократов и особенно либеральных медиа это самое "если" — почти синоним штурма Капитолия. С их легкой руки тень 6 января над 3 ноября уже нависает

К худшему готовятся. В Джорджии все новые участки строят без окон, входы защищают от таранных атак автомобилями, внутри стоит многоступенчатая сигнализация. Огнестрельное оружие ближе 50 метров к участку приносить запрещено. Тяжелую артиллерию — можно. В вечно колеблющийся штат за три дня до выборов наведалась Камала Харрис. Агитируя за новых лидеров, Барак Обама там же не забывает о старых дрожжах. Под Хэллоуин бывший американский президент травит избирателям байки из политического склепа года образца эдак 2016-го года — про кремлевского кандидата Трампа и российское вмешательство.

Российская карта разыгрывается и в Техасе. Там российским спецслужбам приписывают фейковые видео против демократа Джеймса Таларико, бывшего школьного учителя и семинариста, который хочет стать первым за 38 лет сенатором-демократом от штата. Республиканцы изображают его длинноносым Пиноккио. Как будто, кроме сверхсекретных кремлевских лабораторий, никто не способен слепить такой дешевый нейрослоп. На ИИ-агитацию обе партии потратили более 100 миллионов долларов.

Главной мишенью стал мичиганец Абдул Эль-Сайед, бывший врач, который хочет стать первым в США сенатором-мусульманином. Трамп записал его в "Братья-мусульмане" (организация признана в РФ террористической, ее деятельность на территории России запрещена), вывел на сцену отца Тодда Бимера, героя рейса 93 из 11 сентября, и призвал Мичиган не пустить "сторонника джихада" в Капитолий.

Но так ли на самом деле фатальна для главы Белого дома потеря даже обеих палат Конгресса? По ощущениям — нет

Даже при нынешнем республиканском большинстве хозяин Овального кабинета предпочитает законам, которые нужно проводить через Конгресс, исполнительные указы, подписанные собственной рукой. За второй срок их 292 — такого не было со времен Франклина Рузвельта. Объем и скорость вместо долгих процедур и компромиссов. Обратная сторона тоже имеется. Во-первых, постоянные судебные тяжбы. Во-вторых, если Трампа в Белом доме сменит демократ, то он сможет все скопом и отменить.

Другое дело, что действовать из засады 47-му американскому президенту всегда было сподручнее. В американской политике он убежденный аутсайдер и в этом есть свои плюсы.

Потеряв сейчас одну или обе палаты Конгресса, через два года, агитируя за потенциального преемника (неважно, Джей Ди Вэнса, Марко Рубио или кого-то еще), Трамп, не моргнув, сможет показать пальцем на оппонентов, взобравшихся после нынешних промежуточных выборов на вершину Капитолийского холма. Мол, они во всем и виноваты. Чем не двухходовка?