Москва22 ноя Вести.Демократическая партия США получит историческое большинство в новом составе Палаты представителей, заявило агентство Associated Press (AP).

Демократы в Палате представителей добились наилучшего результата на всеобщих выборах за последние десятилетия, завоевав не менее 258 мест. Такой разгромный успех на выборах не наблюдался с 1992 года говорится в публикации

Рубеж в 258 мест был достигнут демократами после победы Чака Хаббарда над республиканкой Вирджинией Фокс на выборах в Северной Каролине. Республиканцы получат не менее 173 мест. Результаты еще четырех гонок за места в нижней палате Конгресса будут определены в декабре.

Ранее официальный межпартийный комитет американского парламента по разнообразию заявил, что в новом составе Конгресса США будет самое широкое представительство членов движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) за всю его историю.