В новом Конгрессе США будет больше всего представителей ЛГБТ за всю его историю

Наибольшее число членов ЛГБТ-сообщества в истории вошло в Конгресс США В новом Конгрессе США будет больше всего представителей ЛГБТ за всю его историю

Москва5 ноя Вести.Официальный межпартийный комитет Конгресса США по разнообразию заявил, что новом составе американского парламента будет самое широкое представительство членов движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) за всю его историю.

Американский народ высказался. 120-й Конгресс официально станет самым гейским Конгрессом в истории! (из тех, о которых нам известно) написали представители комитета в соцсети X

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США после промежуточных выборов. Они получат минимум 223 места в нижней палате при том, что у республиканцев будет лишь 126 мандатов. В Сенате, по оценке агентства, демократы также получат большинство – 54 места, в то время как за республиканцами останется 41 кресло.