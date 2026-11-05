Москва5 нояВести.Официальный межпартийный комитет Конгресса США по разнообразию заявил, что новом составе американского парламента будет самое широкое представительство членов движения ЛГБТ (признано экстремистским и запрещено в РФ) за всю его историю.
Американский народ высказался. 120-й Конгресс официально станет самым гейским Конгрессом в истории! (из тех, о которых нам известно)написали представители комитета в соцсети X
Ранее агентство Bloomberg сообщило, что демократы получат контроль над Палатой представителей Конгресса США после промежуточных выборов. Они получат минимум 223 места в нижней палате при том, что у республиканцев будет лишь 126 мандатов. В Сенате, по оценке агентства, демократы также получат большинство – 54 места, в то время как за республиканцами останется 41 кресло.