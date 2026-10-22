Москва22 октВести.Окончательного понимания по встрече президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом и главой киевского режима Владимиром Зеленским пока нет, этот вопрос прорабатывается. Об этом заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.
Во время общения с журналистами он прокомментировал, ведется ли подготовка к саммиту в формате Россия – США – Украина.
Тема звучит, но пока нет окончательного на этот счет понимания, полной договоренности пока нет. Но продолжается проработкасказал Рябков
Также дипломат пояснил, на чем строится обсуждение урегулирования украинского конфликта в консультациях между Вашингтоном и Москвой. По его словам, любое решение должно учитывать изменившиеся реалии на земле.