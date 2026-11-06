Панкин: США - не самые большие друзья России, но готовы к работе

МИД: Вашингтон готов к прагматичной работе с Москвой Панкин: США - не самые большие друзья России, но готовы к работе

Москва6 ноя Вести.США готовы к прагматичной работе с Россией, хотя и не являются самыми большими друзьями Москвы, заявил замглавы МИД Александр Панкин в интервью ТАСС.

США понимают, что какие-то вещи необходимо делать даже вопреки собственному желанию, ответил Панкин на вопрос о дизельной сделке.

США тоже нам не самые большие друзья, скажем так. Вы видите, как закручиваются санкционные гайки, но они прагматики приводит ТАСС слова Панкина

Госсекретарь США Марко Рубио отметил, что американской стороне важно всегда сохранять диалог с Россией, особенно учитывая размер российского ядерного потенциала.

Между тем глава МИД Сергей Лавров заявил, что противоречия между Россией и США были и останутся, но Москва положительно воспринимает заинтересованность Вашингтона в продолжении диалога.