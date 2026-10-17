Пушилин связал будущее отношений России и США с благоразумием Вашингтона Пушилин: отношения России и США зависят от благоразумия Вашингтона

Москва17 окт Вести.Перспективы взаимовыгодного сотрудничества России и США во многом зависят от благоразумия Вашингтона. Такое мнение глава ДНР Денис Пушилин высказал в интервью агентству ТАСС, говоря о ситуации вокруг "дизельной сделки".

Пушилин отметил, что в дальнейшем отношения между странами стоит выстраивать на взаимной выгоде, но только при условии, что это не будет наносить ущерб России. По его словам, если сотрудничество приносит пользу обеим сторонам, его необходимо развивать. Он добавил, что сейчас интересы Москвы и Вашингтона на этом направлении совпадают, однако речь идет лишь о текущей ситуации, а дальнейшее развитие событий пока остается неопределенным.

И во многом она зависит, конечно, от благоразумия, в частности, Соединенных Штатов Америки сказал он

При этом он подчеркнул, что Россия, несмотря на непростые отношения с Вашингтоном, открыто обозначает свою позицию, с которой партнеры могут работать.

Ранее Россия и США достигли договоренности о крупных поставках дизельного топлива на рынки США и других стран. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.