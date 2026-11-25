Рябков сообщил об отсутствии сроков нового раунда переговоров по Украине Рябков: дата следующего раунда переговоров по Украине пока неизвестна

Москва25 ноя Вести.Сроки следующего раунда переговоров России, США и Украины по урегулированию конфликта пока не определены. Об этом заявил журналистам замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

На данный момент понимания конкретной даты переговоров нет, однако российская сторона не сомневается, что они состоятся, отметил замминистра. При этом, уточнил он, нельзя сказать, что переговоры "подвисли и затормозились".

По состоянию на сегодня нет понимания, когда состоится следующий раунд отметил Сергей Рябков

Он подчеркнул, что не сомневается в том, что второй раунд будет проведен.

Замминистра добавил, что дальнейшие шаги зависят в том числе от позиции американской стороны. Москва готова продолжить диалог в формате предыдущего раунда, который прошел 10-11 ноября в Абу-Даби. Тогда стороны обсудили урегулирование конфликта и договорились продолжить контакты.