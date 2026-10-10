Москва10 окт Вести.Нефтяные компании России незамедлительно начнут поставки дизельного топлива за рубеж, сообщила пресс-служба правительства России в мессенджере MAX.

Решение об этом было принято во исполнение договоренности между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о поставках дизеля из РФ на мировой рынок, подчеркнули в кабмине.

Во исполнение принятого решения российские нефтяные компании по согласованию с правительством незамедлительно приступят к контрактованию поставок дизельного топлива с зарубежными контрагентами говорится в сообщении

Ранее правительство России частично сняло запрет на экспорт российского дизельного топлива. Вице-премьер Александр Новак подчеркнул, что это решение не затронет интересы потребителей внутри России.