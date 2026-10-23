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Минэнерго РФ: потребность в импортном бензине снижается, его объем в России мал

Минэнерго России отметило снижение потребности в импорте бензина Минэнерго РФ: потребность в импортном бензине снижается, его объем в России мал

Москва23 окт Вести.Поставки импортного бензина на внутренний рынок России незначительны, потребность в нем снижается, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики (Минэнерго) России.

Ведомство добавило, что текущих объемов достаточно для поддержания баланса между спросом и предложением, поэтому заметного влияния на среднюю цену бензина они не оказывают.

В Минэнерго напомнили о демпферном механизме для нефтяных компаний. Он компенсирует разрыв между высокими мировыми ценами на топливо и его стоимостью внутри страны.

При этом в настоящее время наблюдается насыщение топливного рынка благодаря введению в строй нефтеперерабатывающих заводов … и сезонному снижению потребления топлива, что ведет к снижению его цены сказано в Telegram-канале ведомства

22 октября вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого отметил положительную динамику на нем.