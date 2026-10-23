Москва23 октВести.Поставки импортного бензина на внутренний рынок России незначительны, потребность в нем снижается, сообщили в пресс-службе Министерства энергетики (Минэнерго) России.
Ведомство добавило, что текущих объемов достаточно для поддержания баланса между спросом и предложением, поэтому заметного влияния на среднюю цену бензина они не оказывают.
В Минэнерго напомнили о демпферном механизме для нефтяных компаний. Он компенсирует разрыв между высокими мировыми ценами на топливо и его стоимостью внутри страны.
При этом в настоящее время наблюдается насыщение топливного рынка благодаря введению в строй нефтеперерабатывающих заводов … и сезонному снижению потребления топлива, что ведет к снижению его ценысказано в Telegram-канале ведомства
22 октября вице-премьер РФ Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке, в ходе которого отметил положительную динамику на нем.