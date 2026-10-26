Кабмин РФ: динамика цен на топливо в стране стабилизировалась

В правительстве РФ отметили стабилизацию динамики цен на топливо Кабмин РФ: динамика цен на топливо в стране стабилизировалась

Москва26 окт Вести.В России наблюдается стабилизация динамики цен на топливо, которая отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Ситуацию обсудили на совещании по текущему положению дел в экономике под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.

Участники совещания отметили стабилизацию динамики цен на топливо, что отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары сказано в сообщении

В обсуждении приняли участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества.

Ранее Минэнерго России отметило снижение потребности страны в импорте бензина.