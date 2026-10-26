Москва26 октВести.В России наблюдается стабилизация динамики цен на топливо, которая отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товары. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Ситуацию обсудили на совещании по текущему положению дел в экономике под руководством вице-премьера РФ Александра Новака.
Участники совещания отметили стабилизацию динамики цен на топливо, что отражается на общем индексе потребительских цен на непродовольственные товарысказано в сообщении
В обсуждении приняли участие представители Минэкономразвития, Минпромторга, Минсельхоза, Минтранса, Минтруда, Банка России и экспертного сообщества.
Ранее Минэнерго России отметило снижение потребности страны в импорте бензина.