Захарова удивилась, куда делся пацифизм Макаревича Захарова высмеяла пацифизм Макаревича в разговоре с Нетаньяху

Москва25 окт Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова высмеяла Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) за его внезапно исчезнувший пацифизм. Поводом послужила опубликованная в израильских СМИ беседа музыканта с премьер-министром страны Биньямином Нетаньяху. В ее ходе обсуждались отношения Израиля с Ираном и вопросы безопасности страны.

Дипломат усмотрела противоречие между прежними пацифистскими заявлениями артиста и его нынешней позицией. Захарова обратила внимание, что Макаревич, уехавший из России в 2022 году и рьяно выступавший против СВО, теперь поддерживает Нетаньяху, который стоит за жесткое применение военной силы.

Возникает вопрос: а куда делся весь этот пацифистский пафос? написала Захарова в своем Telegram-канале

Она напомнила, что Макаревич объяснял свою позицию по украинскому конфликту неприемлемостью насилия. Однако при обсуждении действий Израиля против Ирана он не проявляет той же принципиальности.

Отдельно Захарова затронула недавние обвинения Нетаньяху в адрес Москвы, что она якобы причастна к распространению антисемитских материалов в интернете. Российский МИД отверг эти заявления, назвав их не соответствующими действительности. Дипломат упрекнула Макаревича, что он даже не попытался оспорить обвинения Нетаньяху против страны, в которой музыкант прожил большую часть своей жизни и обрел славу.

В завершение Мария Захарова подчеркнула, что "история с Макаревичем" показала обоснованность деятельности Минюста по выявлению иностранных агентов.