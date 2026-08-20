Москва20 авг Вести.Москва рассчитывает на объективную правовую оценку деятельности "псевдопатриота" блогера Никиты Макаренко, который обвинил своего пророссийского коллегу Азиза Хакимова в разжигании межнациональной розни. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Российская сторона обратила внимание на обвинительный приговор, вынесенный пророссийскому блогеру Хакимову. Так, он обвиняется в оскорблении и клевете в отношении блогера Макаренко, который активно поддерживает киевский режим и продолжает безнаказанно штамповать русофобские фейки и разжигать межнациональную рознь.

По словам Захаровой, цель таких "неравнодушных граждан" вроде Макаренко - по указке внешних кураторов бросать тень на российско-узбекистанское сотрудничество, внедрять в информационное поле вредоносную повестку, наносить ущерб межнациональному согласию в обществе.

Рассчитываем на то, что власти дружественной нам страны дадут наконец объективную правовую оценку деятельности этого псевдопатриота [Макаренко] сказано в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства

Суд в Узбекистане приговорил Азиза Хакимова, известного как Comrade Aziz, к четырем годам и двум месяцам колонии за разжигание межнациональной розни. Осужденный блогер выступал за укрепление российско-узбекистанских отношений и сохранение общей исторической памяти.