МИД РФ назвал нелепыми обвинения Израиля в антисемитизме МИД РФ: заявления Израиля об антисемитской кампании России нелепы

Москва22 окт Вести.Попытки Израиля и премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху обвинить Россию в ведении антисемитской кампании выглядят нелепо. Об этом сообщили ТАСС в Министерстве иностранных дел РФ.

В ведомстве отметили, что израильская сторона ранее публично признавала политику Москвы по укреплению межнационального мира и согласия.

Попытки приписать Российской Федерации ведение некой антисемитской кампании выглядят особенно нелепо с учетом хорошо известного израильской стороне и неоднократно публично признанного ею факта, что благодаря политике российского руководства по укреплению межнационального мира и согласия проявления антисемитизма в нашей стране практически отсутствуют говорится в сообщении

Ранее СМИ сообщили, что Израиль планировал совершить крупную атаку на Иран 10 октября. По данным журналистов, глава Белого дома Дональд Трамп эту инициативу заблокировал.