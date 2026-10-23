Newsweek узнал о посмертном обвинении Грэма в сексуальных преступлениях Newsweek: сенатора Грэма посмертно обвинили в совращении несовершеннолетнего

Москва23 окт Вести.Трое мужчин (ЛГБТ-движение признано экстремистским и запрещено в РФ) утверждают, что покойный американский сенатор Линдси Грэм (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) платил им за сексуальные контакты. Об этом написал журнал Newsweek.

Соответствующие признания, сказано в статье, они сделали в документальном фильме производства Swamp Watch Studios и Tystnaden Films.

Один из мужчин, которого в документальном фильме называют Келвином, утверждает, что познакомился с Грэмом в Аризоне в 2001 году, когда ему было 17 говорится в материале

Дополнительно сообщается, что издание безуспешно попыталось получить комментарий у сестры Грэма Дарлин, которая заняла его место в Сенате.