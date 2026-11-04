Сестра Линдси Грэма проиграла выборы в Конгресс США Сестра сенатора Линдси Грэма не сохранит место в Конгрессе США

Москва4 ноя Вести.Младшая сестра покойного сенатора Линдси Грэма (признан в России террористом и экстремистом) Дарлин Грэм не смогла набрать достаточное количество голосов на выборах в Конгресс США, чтобы сохранить свое место в Сенате. Об этом свидетельствуют данные предварительного подсчета голосов на портале Decision Desk HQ.

Дарлин Грэм баллотировалась от штата Южная Каролина. По итогам обработки 69% бюллетеней она получила около 46% голосов, а ее соперница Энни Эндрюс, представлявшая Демократическую партию, набрала порядка 53%.

Грэм была назначена временным представителем Южной Каролины в Сенате США в июле 2026 года, после того как ее брат скоропостижно скончался. Позже она выдвинула свою кандидатуру на выборах в Конгресс, чтобы претендовать на полный срок. В ходе предвыборной кампании Дарлин пользовалась активной поддержкой президента США Дональда Трампа.

По прогнозам экспертов, республиканцы могут потерпеть сокрушительное поражение на прошедших 3 ноября промежуточных выборах в Конгресс США. Уже известно, что демократы лидируют в двух штатах – Кентукки и Индиане.

Ранее автор ИС "Вести" Валентин Богданов рассказал о причинах возможного проигрыша республиканской партии США на выборах в Конгресс.