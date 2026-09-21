Axios: соратники Харрис сомневаются, что она будет участвовать в выборах

СМИ: соратники Харрис предполагают, что она не будет участвовать в выборах Axios: соратники Харрис сомневаются, что она будет участвовать в выборах

Москва21 сен Вести.Соратники бывшего вице-президента Соединенных Штатов Камалы Харрис допускают, что она не будет участвовать в выборах президента США от Демократической партии в 2028 году, сообщает Axios.

Собеседники портала отметили, что, участвуя в подкастах и поддерживая кандидатов на промежуточных выборах в 2026 году, она лишь пытается сохранить прежнее влияние, а не готовится к предстоящей гонке.

Неожиданно большое количество бывших помощников, доверенных лиц и доноров Харрис высказали мнение о том, что она не будет начинать новую предвыборную кампанию говорится в материале

Уточняется, что многие доноры Демократической партии все еще недовольны из-за поражения Харрис в 2024 году и в следующий раз хотят видеть уже другого кандидата.

Участники промежуточного съезда Республиканской партии в Далласе (штат Техас) ранее скандировали "сорок восьмой" во время выступления вице-президента США Джея Ди Вэнса.