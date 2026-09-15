Москва15 сен Вести.Для победы на выборах в Конгресс США демократам следует выполнить свои предвыборные обещания, какими бы абсурдными они ни были. Об этом заявил в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" бывший депутат Верховной рады Украины Спиридон Килинкаров.

Демократы США осудили обещание Дональда Трампа выплатить по $5000 американцам за победу республиканцев на выборах в Конгресс. В ответ им припомнили невыполненное обещание Мадонны об интиме за голоса в пользу Хиллари Клинтон на выборах в 2016 году. Эксперт полагает, что у демократов еще есть время мобилизовать силы для выполнения предвыборных обещаний.

Конечно, демократы сильно возмущены вот этим предложением Трампа раздать по $5000. Они там все считают на калькуляторах и критикуют его за это. Но я просто исхожу из того, что для простого обывателя обещание раздать по 5 тыс. от одной партии и молчаливое отсутствие всяких предложений со стороны другой работает, очевидно, в интересах Дональда Трампа. Но вообще в отношении демократов, если они хотят выиграть эти промежуточные выборы, то я думаю, что надо вспомнить обещания, которые они давали перед прошлыми выборами. А я хочу напомнить, что была такая певица мирового масштаба Мадонна, которая обещала оральный секс каждому, кто проголосует за Хиллари Клинтон. Я так смотрю, что она не справляется. Надо подключаться всей партией – время есть порекомендовал Килинкаров

Ранее американский лидер пообещал выплаты каждому взрослому американцу в размере $5000, если на промежуточных выборах республиканцы получат большинство в обеих палатах Конгресса США.