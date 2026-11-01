WSJ: сестра сенатора Грэма заявила о его одержимости санкциями против РФ

Сестра Линдси Грэма рассказала о его одержимости антироссийскими санкциями WSJ: сестра сенатора Грэма заявила о его одержимости санкциями против РФ

Москва1 ноя Вести.Покойный сенатор Линдси Грэм (признан в России террористом и экстремистом) был буквально "одержим" законопроектом об антироссийских санкциях, рассказала его сестра Дарлин Грэм.

В интервью газете The Wall Street Journal (WSJ) Дарлин пояснила, что и сама высказывалась за введение "адских санкций" в отношении Москвы. По ее словам, летом после принятия присяги для завершения срока полномочий брата в Сенате она убеждала президента США Дональда Трампа поддержать законопроект. Грэм предлагала ему возложить всю ответственность за возможные последствия на "скорбящую сестру".

Тогда американский лидер неохотно реагировал на такую инициативу, в то время как Линдси Грэм, по ее словам, был буквально "одержим" возможностью ввести тарифы до 100% против пяти крупнейших импортеров нефти из РФ. Как пишет WSJ, решение Трампа впоследствии приостановить большинство антироссийских ограничений вызвало у Дарлин разочарование.

Ранее спецпредставитель России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщил, что Москва положительно оценила приостановку действия закона об "адских санкциях".