Вэнс признался, что спорил с Грэмом по законопроекту о финансировании Киева

Вэнс вспомнил о спорах с Грэмом по поводу финансирования Украины Вэнс признался, что спорил с Грэмом по законопроекту о финансировании Киева

Москва28 июл Вести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что спорил с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) по поводу законопроекта о финансировании Украины.

В ходе выступления на церемонии прощания с сенатором Вэнс напомнил, что Грэм был сторонником Киева, а также последовательно выступал за поддержку киевского режима в Сенате США.

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Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года. В его офисе сообщили, что смерть политика наступила после внезапной и непродолжительной болезни.