Москва28 июлВести.Вице-президент США Джей Ди Вэнс рассказал, что спорил с американским сенатором Линдси Грэмом (внесен РФ в перечень террористов и экстремистов) по поводу законопроекта о финансировании Украины.
В ходе выступления на церемонии прощания с сенатором Вэнс напомнил, что Грэм был сторонником Киева, а также последовательно выступал за поддержку киевского режима в Сенате США.
У нас был напряженный спор на сенатском ланче по поводу законопроекта о финансировании Украиныпризнался вице-президент
Грэм скончался 11 июля в возрасте 71 года. В его офисе сообщили, что смерть политика наступила после внезапной и непродолжительной болезни.