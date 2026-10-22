Уиткофф обозначил Зеленского в шпаргалке к переговорам с Путиным одной буквой

Спецпосланник США Уиткофф обозначил Зеленского в шпаргалке одной буквой Уиткофф обозначил Зеленского в шпаргалке к переговорам с Путиным одной буквой

Москва22 окт Вести.Спецпосланник президента США Стивен Уиткофф на переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным в Константиновском дворце взял шпаргалку. В ней он обозначил Зеленского всего одной буквой. Это выяснил корреспондент РИА Новости.

РИА Новости приводит тест записи, которую Стивен Уиткофф держал в руках на встрече с Путиным в Санкт-Петербурге.

Встретился с европейцами и Z вчера было написано на листе в руке Уиткоффа

На переговоры в Санкт-Петербург, на которых обсуждалось урегулирование конфликта на Украине, Стивен Уиткофф прибыл из Осло. Здесь он провел консультации с президентом Финляндии Александром Сьуббом, норвежским премьером Йонасом Гара Стере и Владимиром Зеленским. В этих консультациях дистанционно участвовал зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Из-за болезни Кушнер отказался от поездок в Осло и Санкт-Петербург.

Итоги переговоров с Путиным Кушнер посчитал обнадеживающими, а Уиткофф назвал конструктивными.