Москва16 окт Вести.Поставки российского дизеля помогут решить ряд проблем США, в частности в логистике для аграриев. Такое мнение высказал в комментарии ИС "Вести" основатель Коллегии адвокатов "Линников и партнеры" Александр Линников.

Самой горячей темой сегодняшнего дня являются поставки российского дизельного топлива в Соединенные Штаты. Российские должностные лица уже заявляли о том, что такие поставки могут состояться в течение следующих двух недель. И, конечно, американский рынок этих поставок ждет с нетерпением. Прибытие доступного и качественного дизельного топлива из РФ поможет решить многие проблемы, в том числе проблемы логистики аграрных рынков, которые для Соединенных Штатов имеют такое же большое значение, как и для России сказал он

Ранее представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что у дизельной сделки России и США есть противники, в том числе из Европы, которые пытаются сорвать соглашение.