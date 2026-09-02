Бессент: удары ВСУ по энергообъектам РФ привели к росту мировых цен на топливо Глава Минфина США Бессент обвинил Киев в росте мировых цен на энергоносители

Москва2 сен Вести.Украинские удары по объектам энергоинфраструктуры РФ способствуют росту мировых цен на топливо, заявил глава Минфина США Скотт Бессент в интервью телеканалу Fox News.

Сейчас мы переживаем энергетический шок, в том числе из-за войны на Украине, поскольку Украина решила атаковать российские энергетические активы и мощности по переработке, и это создает ценовое давление в глобальном масштабе сказал Бессент

По словам Бессента, дополнительным фактором роста цен является иранский конфликт. Однако он выразил уверенность в том, что после его завершения цены пойдут вниз, и подчеркнул, что общая динамика уже демонстрирует снижение.

Ранее вице-премьер Александр Новак на полях ВЭФ рассказал об усилении работы по защите НПЗ в России от атак ВСУ.