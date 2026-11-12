Москва12 ноя Вести.Премьер-министр Словакии Роберт Фицо отклонил требования канцлера Германии Фридриха Мерца по финансированию Украины и тем самым дал ему отпор.

Такое мнение в эфире своего YouTube-канала озвучил кипрский журналист Алекс Христофору.

По сути, Фицо в дипломатичной форме дал понять Мерцу, что тому стоит делать с этой войной, ведь Словакия не собирается участвовать в этом конфликте. Не думаю, что Мерц ожидал такого отпора сказал он

Ранее словацкий премьер-министр заявил, что Мерц кричал на него из-за отказа Братиславы поддержать пакет антироссийских санкций и финансирование Киева.