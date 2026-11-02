"Он продолжает цепляться за власть любыми способами": Мендель о Зеленском Мендель: Зеленский цепляется за власть любыми способами

Москва2 ноя Вести.Лидер киевского режима Владимир Зеленский продолжает держаться за свое кресло, хотя нарушил все данные обещания. Об этом заявила его бывший пресс-секретарь Юлия Мендель на своей странице в соцсети X.

В 2019 году Зеленский сказал, что если не сможет закончить войну, то уйдет в отставку. Однако он продолжает цепляться за власть любыми возможными способами, даже когда война обостряется, а мир остается недостижимым написала Мендель

Ранее она указала, что у Зеленского наблюдаются проблемы с когнитивно-аналитическими способностями. По ее мнению, амбиции лидера киевского режима оторваны от реальности и несбыточны.