Москва22 ноя Вести.Украина для главы киевского режима Владимира Зеленского – способ зарабатывания денег. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Что происходит на Херсонщине? Был у нас репортаж недавно, и нам рассказывают владельцы бизнесов, ларьки какие-то, там, кафешки. Что им говорят ВСУ: "Давайте башляйте или дрон прилетит по вашей кафешке". Ну, такие 90-е, только с более современными технологиями. Ревущие, такие жгучие, самые омерзительные 90-е. И они говорят нам в интервью, владельцы этих бизнесов: "Вы понимаете, мы для них не люди, мы для них мясо и способ зарабатывания денег". Так вот для Зеленского вся Украина — не люди, это мясо и способ зарабатывания денег