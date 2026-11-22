Москва22 ноя Вести.Для европейцев и главы киевского режима Владимира Зеленского американский лидер Дональд Трамп – уходящая натура. Они рассчитывают, что он не успеет завершить украинский конфликт до конца срока. Об этом главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян заявила в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Так она объяснила причины, по которым Зеленский дерзко обращается к Трампу.

Для Зеленского и для самых оголтелых европейцев … Трамп - уходящая натура. Они на что все рассчитывают? Они все рассчитывают на то, что он ничего не успеет, хотя время-то еще много. Придут другие, и все вернется на круги своя, и опять они будут все вместе против России, и не будет никакого больше "Мой друг", и не будет никаких больше трехсторонних встреч, поэтому он (Зеленский – прим.ред) так борзеет. Ему не хочется терять ничего, никому из них не хочется терять ничего. Они же превратились в стаю, чтобы не сказать, в стадо рэкетиров заявила Симоньян

Ранее президент США Дональд Трамп разместил в соцсети Truth Social фотографию, на которой он пожимает руку президенту России Владимиру Путину. Над фото размещена надпись "Мой друг".

Накануне Зеленский заявил, что требует от Трампа гарантий безопасности, которые были бы закреплены в договорах, а не просто озвучены. Глава киевского режима добавил, что ему нужны если не вечные гарантии, то хотя бы такие, которые продолжат действовать и после ухода президента США Дональда Трампа с поста.