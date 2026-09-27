Москва27 сен Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский – барон Мюнхгаузен на пушечном ядре. Так его охарактеризовала в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, комментируя слова Зеленского о визите в Москву на ракете.

С подергивающимся от кокаина лицом выходит, и ему же говорят … что надо поехать на переговоры в Москву. "На ракете!", мат-перемат. Барон Мюнхгаузен на пушечном ядре, он куда-то собрался. Пожалуйста, на ракете – так на ракете … Волкодав прав, а людоед – нет. Поэтому мы все время … с 2014 года мы были волкодавом, а не людоедом. И не станем людоедом, потому что, когда мы начинаем бить в ответку … Ключевое слово – в ответку. У нас что, раньше не было чем бить? Мы что, что-то новое изобрели, что ли еще одну какую-то там другую бомбу, лазерную или не знаю. Почему так последние две недели? Потому, что русского медведя это достало