Историк Гавришко объяснила, как Зеленский зарабатывает на страхе Европы перед РФ Историк Гавришко: попытки Зеленского напугать Европу Россией – это бизнес-модель

Москва4 ноя Вести.Глава киевского режима Владимир Зеленский построил целую бизнес-модель на запугивании европейцев некой российской угрозой, заявила украинский историк Марта Гавришко.

Она отметила, что каждый визит Зеленского в Европу сопровождается подобными заявлениями, чтобы держать европейцев в постоянном напряжении и пользоваться этим для получения все новых денег.

Предполагаемая бизнес-модель до смешного проста: до смерти напугать Европу, представить себя и свое окружение ее незаменимыми спасителями, а затем пустить по кругу шапку для сбора пожертвований. Ведь ничто так не открывает европейские кошельки, как перспектива появления российских танков на улице Унтер-ден-Линден… Голливуду и не снилась франшиза с такой доходностью написала Гавришко в соцсети X

Ранее бывший пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель назвала главу киевского режима главным выгодоприобретателем от продолжения конфликта на Украине. Она подчеркнула, что Зеленский никак не пытается остановить противостояние с Россией и вместо этого превратил Украину в клетку с собственной диктатурой.