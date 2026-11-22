Москва22 ноя Вести.Поведение главы киевского режима Владимира Зеленского напоминает анекдот про кучу и салфетку. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Зеленский же почему активно, агрессивно, я не знаю, сколько "кокса" есть на Земле, чтобы до такой степени озверения дойти, и издевается над Трампом. Помните из нашего детства не очень приличный анекдот про то, что вот у двери боксера кучу наложить и попросить салфетку. Это вот то, чем занимается Зеленский. Но не все так просто, дело не только в "коксе". А дело в том, что для Зеленского и для самых оголтелых европейцев, которые продолжают демонстрировать свои давно повисшие бицепсы и давно повисшие сисечки, если они когда-то и были сказала Симоньян

Ранее главный редактор RT заявила, что гарантия отсутствия мировых конфликтов – в руках президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.