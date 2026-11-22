Москва22 ноя Вести.Гарантия отсутствия мировых конфликтов – в руках президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Встретились три человека, кто имеют значение, и продемонстрировали остальному миру, что остальной мир в каком-то смысле такого значения не имеет … Чтобы … не было мирового конфликта … веревочки этой гарантии, они находятся в руках у этих трех лидеров, а не у кого-то другого. И Россия должна понимать, что это результат. И это результат, в первую очередь, правления Путина Владимира Владимировича