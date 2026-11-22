Москва22 ноя Вести.У президента России Владимира Путина феноменальная физическая форма. Об этом заявила главный редактор RT Маргарита Симоньян в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Поразительно было, что мы все, журналисты, тяжелый день, сидели на стульчиках. А Владимир Владимирович после в 10 раз более тяжелого дня, чем у нас, прилетев только с другого мероприятия, улетая после этого в Душанбе на третье мероприятие, он все это время стоял. И когда [Дмитрий] Песков (пресс-секретарь президента РФ - прим. ред.) уже два раза сказал: "Давайте закругляться", – он (Путин - прим. руд) сказал: "Не-не-не-не, пусть еще спрашивают". Стоя… Как он это делает? Он в феноменальной форме все эти годы, сколько мы его знаем, а знаем мы его много лет