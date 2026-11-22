Ученый Васильев рассказал о "хорошем сумасшествии" при общении с Путиным в Китае

Профессор МГУ Васильев рассказал о "хорошем" сумасшествии при беседе с Путиным Ученый Васильев рассказал о "хорошем сумасшествии" при общении с Путиным в Китае

Москва22 ноя Вести.Общение с президентом России Владимиром Путиным невозможно без некоторой доли "сумасшествия" в хорошем смысле слова. Об этом профессор МГУ имени М. В. Ломоносова Роман Васильев заявил в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Во время беседы Васильев согласился, что был немного сумасшедшим во время выступления в Совместном университете МГУ и Пекинского политехнического института (МГУ-ППИ) в ходе визита российского лидера.

Да, а как можно говорить с президентом и не быть сумасшедшим в хорошем смысле слова? сказал профессор

Васильев 18 ноября представил Путину дисплей, разработанный с использованием квантовых технологий. По словам ученого, россияне должны придумать будущее, чтобы его предсказать, и обладать некоторой долей сумасшествия, чтобы изменить мир.