Американский журналист пришел в восторг от количества камер у Зарубина Американского журналиста удивило количество камер у Зарубина

Москва22 ноя Вести.Американский журналист, находившийся рядом с Павлом Зарубиным во время ожидания трехсторонней встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа, был удивлен количеством аппаратуры у российского журналиста. Кадры показал Павел Зарубин для ИС "Вести".

Вы правильно поняли, что и это – камера, и очки – камера, и это – камера, и вот это – камера, и еще каких только камер у нас нет. Американцы в шоке рассказал Зарубин

Ранее Зарубин сообщил, что после трехсторонних переговоров в рамках саммита АТЭС председатель КНР Си Цзиньпин лично проводил президента РФ Владимира Путина до машины.