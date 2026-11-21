Христенко: пресса РФ, КНР и США никогда не была так близка, как на саммите АТЭС

Трехсторонняя встреча Путина, Си и Трампа сблизила журналистов РФ, КНР и США Христенко: пресса РФ, КНР и США никогда не была так близка, как на саммите АТЭС

Москва21 ноя Вести.Журналисты из России, Китая и США еще никогда не были столь близки, как перед трехсторонней встречей лидеров РФ, КНР и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС. Об этом написал политический обозреватель "Вестей" Александр Христенко в авторской колонке.

Пожалуй, еще никогда не была столь близка даже пресса трех стран. В последнее время на мероприятиях в других странах американский пул репортеров, например, старались всегда поместить отдельно от российского, здесь же всех собрали в одной небольшой комнате резиденции: и в ожидании встречи лидеров журналисты, особо не подавая вида, но все же с искренним интересом поглядывали друг на друга. Чтобы потом снова ринуться в борьбу за лучшие кадры заявил Христенко

Подробнее о том, как изнутри выглядели исторические переговоры лидеров России, Китая и США, Христенко рассказал в своей колонке.