Зарубин показал кадры разговора Путина и Трампа после встречи с Си в Китае

Зарубин опубликовал кадры беседы Путина и Трампа после переговоров в Китае Зарубин показал кадры разговора Путина и Трампа после встречи с Си в Китае

Москва22 ноя Вести.Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поговорили после окончания трехсторонней встречи с председателем КНР Си Цзиньпином на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне. Эксклюзивные кадры показал Павел Зарубин, сообщает ИС "Вести".

На опубликованном видеофрагменте Путин и Трамп стоят возле круглого стола в зале государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан", где проходили трехсторонние переговоры. Российский и американский лидеры общались через переводчиков и в процессе беседы активно жестикулировали.

Трехсторонняя встреча прошла 19 ноября. Путин, Трамп и Си обсудили вопросы ядерного разоружения, урегулирования региональных конфликтов, борьбы с международным терроризмом, а также обеспечения энергетической и продовольственной безопасности.

По итогам переговоров трех лидеров была принята Декларация глав государств России, Китая и США о мире.