Москва2 окт Вести.Дискуссионный клуб "Валдай" остается одной из немногих платформ, где специалисты могут открыто вести острые дискуссии и вырабатывать ценные предложения. Такое мнение высказал журналист Дмитрий Киселев в своем канале в мессенджере MAX.

Он обратил внимание на то, что западные СМИ зачастую вырывают слова президента России Владимира Путина из контекста для создания ангажированных и интригующих публикаций.

При этом в закрытом режиме эксперты, включая представителей западных государств, фокусировались на иных вопросах — вызовах искусственного интеллекта, реформировании ООН, развитии автопрома в Китае и возможных перспективах трехстороннего саммита с участием России, КНР и США.

Киселев подчеркнул, что мероприятие объединило аналитиков из 40 государств, в том числе из США, Великобритании, Франции и Германии.

Заседание международного клуба "Валдай" в 2026 году проходило с 28 сентября по 1 октября. Его тема - "Ответственность за будущее". В ходе мероприятия американский журналист Рик Санчес выразил благодарность Путину за его отношение к представителям зарубежных СМИ.