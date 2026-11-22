Симоньян заявила, что молится за Путина каждый день

Симоньян рассказа о ежедневных молитвах за Путина Симоньян заявила, что молится за Путина каждый день

Москва22 ноя Вести.Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о ежедневных молитвах за здоровье президента РФ Владимира Путина. Об этом она сообщила в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести".

Симоньян отметила, что слова российского лидера о том, что он молится на Россию каждый день, вызвали у нее слезы.

И если вдруг Владимир Владимирович имеет возможность смотреть телевизор… Я хотела бы, чтобы наш Верховный знал, что и мы молимся за вас, Владимир Владимирович, каждый день, каждое утро и вечер. И наши молитвы всех победят, ваши и наши заявила журналист

Ранее Патриарх Московский и всея Руси Кирилл говорил, что для сохранения России от внешних и внутренних врагов нужно молиться о стране, президенте и воинах.