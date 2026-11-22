Москва22 ноя Вести.Основатель ЛДПР Владимир Жириновский был пророком – он предсказывал встречу лидеров России, Китая и США. Об этом в интервью Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" сообщила главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян.

Она отметила, что чувствовала гордость от присутствия в Шэньчжэне на полях саммита АТЭС.

Мы должны понимать, что такого не было в истории человечества. Вот то, что предсказывал Владимир Вольфович [Жириновский], наш любимый и недооцененный в свое время при жизни. И только сейчас, когда он уже ушел, Царствие ему Небесное, мы понимаем, что он был вообще-то пророком в каком-то смысле слова. Так не было никогда, чтобы встречались китайский, российский, американский лидер втроем заявила Симоньян

Ранее президент США Дональд Трамп назвал завершившийся на этой неделе в Китае саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества величайшим событием всех времен.