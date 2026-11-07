Писториус: нет уверенности, что подход Трампа по Украине приведет к миру

Писториус усомнился в способности Трампа быстро добиться мира Писториус: нет уверенности, что подход Трампа по Украине приведет к миру

Москва7 ноя Вести.Нет уверенности, что подход главы Белого дома Дональда Трампа быстро приведет к урегулированию украинского конфликта или временному прекращению огня. Такое заявление сделал министр обороны Германии Борис Писториус.

По словам министра, которые приводит n-tv, действия американской администрации пока не приблизили стороны к прекращению боевых действий.

События последних нескольких месяцев не дают оснований надеяться, что подход Трампа быстро приведет к прекращению огня или даже к миру заявил Писториус

Он также подчеркнул необходимость участия европейских стран в переговорном процессе.

Ранее Трамп выразил уверенность, что возможные договоренности с Россией по Украине будут масштабными и затронут всю Европу. Президент США также говорил о подготовке мирного соглашения, которое выйдет за рамки украинского конфликта и от которого, по его словам, "все будут в восторге".