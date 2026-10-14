Песков сообщил о продолжении переговоров по Украине в дискретном режиме

Кремль: работа по урегулированию на Украине ведется в дискретном режиме Песков сообщил о продолжении переговоров по Украине в дискретном режиме

Москва14 окт Вести.Работа по урегулированию конфликта на Украине продолжится в дискретном режиме. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о перспективах обсуждения американских мирных предложений.

Эта работа ведется в дискретном режиме, и она будет продолжаться в дискретном режиме сказал Песков журналистам

Он также прокомментировал публикацию The Washington Post о якобы разрабатываемом США и европейскими странами новом плане урегулирования, включающем четыре основных пункта. По его словам, вокруг переговорного процесса сейчас появляется много сообщений, не соответствующих действительности.

Очень много сейчас идет газетного шума на счет этого всего, очень много всего в этом шуме не соответствует действительности, является вымыслом отметил пресс-секретарь главы государства

При этом Песков сообщил, что новых согласованных международных встреч по украинскому урегулированию в настоящее время нет.