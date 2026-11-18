Москва18 ноя Вести.Киевский режим рассчитывает, что новый Конгресс США откроет путь к немедленному возобновлению поддержки Украины вооружением. Об этом в комментарии Владимиру Соловьёву для ИС "Вести" заявил экс-депутат Верховной рады Украины V-VII созывов Спиридон Килинкаров.

По этой причине, по его мнению, реальные конструктивные переговоры с Киевом возможны не ранее весны 2027 года, при условии успешной зимней военной кампании и изменения баланса сил.

Украина живет сейчас очередной иллюзией, что в январе месяце приступит к работе Конгресс США и Сенат, и вот тогда изменится позиция Соединенных Штатов Америки, и они их будут поддерживать и связью, и ракетами, все вернется на круги своя. Поэтому, исходя из этого, я делаю вывод: в ближайшее время никаких мирных соглашений достигнуто быть не может. Не может по определению. Потому что они все-таки хотят пройти этот этап. Посмотреть, как изменится ситуация в Соединенных Штатах Америки. И это меня приводит к мысли, что о реальных переговорах, которые возможно, будут конструктивны, можно говорить не раньше весны 2027 года. При условии, что зимняя кампания будет для нас успешной, и мы изменим этот баланс сил настолько, что это будет очевидно всем заявил Килинкаров

Ранее глава республиканцев в Сенате США Джон Тьюн заявил, что действия представителей Демократической партии США по согласованию бюджета могут привести к новому шатдауну (временному прекращению работы федерального правительства - прим. ред.). По его мнению, Республиканцы сделают все возможное, чтобы согласовать бюджет.