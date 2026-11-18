Лидер республиканцев в Сенате допустил, что демократы доведут США до шатдауна Лидер республиканцев Тьюн допустил новый шатдаун из-за демократов

Москва18 ноя Вести.Действия представителей Демократической партии США по согласованию бюджета могут привести к новому шатдауну (временному прекращению работы федерального правительства - прим. ред.), заявил глава республиканцев в Сенате США Джон Тьюн представителям СМИ.

Республиканцы сделают все возможное, чтобы согласовать бюджет.

У меня растет беспокойство по поводу того, что демократы могут инициировать третью за этот год приостановку работы правительства отметил Тьюн

Ведущий научный сотрудник Института США и Канады РАН Артур Демчук рассказал, что президент США Дональд Трамп и демократы в Конгрессе США намерены взаимно блокировать различные решения, что может привести к новому шатдауну. В итоге сторонам придется договариваться.