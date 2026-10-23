Дмитриев: Зеленскому не следует употреблять слово "должен" в отношении Трампа

Дмитриев посоветовал Зеленскому изменить тон в отношении Трампа Дмитриев: Зеленскому не следует употреблять слово "должен" в отношении Трампа

Москва23 окт Вести.Владимиру Зеленскому не стоит указывать американскому президенту Дональду Трампу, что делать. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Он напомнил, что Зеленский агитировал за избрание Камалы Харрис на прошлых выборах президента США, а теперь пытается подорвать позицию Трампа перед выборами в Конгресс.

Возможно, Зеленскому, по крайней мере, не стоило бы употреблять слово "должен" в отношении президента Трампа написал Дмитриев в соцсети X

Ранее Трамп, комментируя ситуацию на Украине, отметил, что он не поддерживает мнение Зеленского, заявившего о якобы отсутствии у России стремления к миру.