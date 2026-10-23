Москва23 октВести.Владимиру Зеленскому не стоит указывать американскому президенту Дональду Трампу, что делать. Об этом заявил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Он напомнил, что Зеленский агитировал за избрание Камалы Харрис на прошлых выборах президента США, а теперь пытается подорвать позицию Трампа перед выборами в Конгресс.
Возможно, Зеленскому, по крайней мере, не стоило бы употреблять слово "должен" в отношении президента Трампанаписал Дмитриев в соцсети X
Ранее Трамп, комментируя ситуацию на Украине, отметил, что он не поддерживает мнение Зеленского, заявившего о якобы отсутствии у России стремления к миру.