Косачев: Трамп погрязнет в разборках, если выборы будут не в его пользу

Косачев предрек, что будет, если выборы в США окажутся не в пользу Трампа Косачев: Трамп погрязнет в разборках, если выборы будут не в его пользу

Москва16 окт Вести.Заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев в интервью автору ИС "Вести" Ольге Скабеевой сообщил, что надеется на то, чтобы президент США Дональд Трамп не оказался в проигрышном положении от результатов предстоящих промежуточных выборов в Соединенных Штатах.

Во внешней политике Трамп сделал гораздо больше своих предшественников, считает он.

Надеюсь, эти слова никто не воспримет как вмешательство в американские выборы. Я сейчас болею за то, чтобы Трамп не проиграл. Если он проиграет, особенно обе палаты, он погрязнет во внутриамериканских разборках с Конгрессом, и ему будет уже не до внешней политики. А во внешней политике, с моей точки зрения, он действительно делает значительно больше, чем его предшественники заявил Косачев

3 ноября 2026 года в США пройдут промежуточные выборы. Американские избиратели решат, оставить ли контроль над Конгрессом за союзниками президента Трампа из Республиканской партии или вернуть большинство Демократической партии.

Ранее политолог Малек Дудаков выразил мнение, что Трамп пытается в последний момент перед выборами удержать позиции Республиканской партии, в том числе через заключение дизельной сделки с РФ.