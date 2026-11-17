Вэнс призвал не списывать Трампа со счетов после поражения республиканцев Вэнс: Трампа не стоит "списывать со счетов" после поражения республиканцев

Москва17 ноя Вести.Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа не стоит списывать со счетов после поражения республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс, заявил вице-президент Джей Ди Вэнс в интервью телеканалу Fox News.

Я видел, как Дональду Трампу писали политический некролог в 2016, в 2018, в 2020 и теперь снова в 2026 году​​​. Это было ошибкой тогда, и это, безусловно, ошибка сейчас сказал Вэнс

В начале ноября прошли промежуточные выборы в Конгресс США. Американцы переизбирали 35 из 100 сенаторов, всех 435 членов Палаты представителей, а также губернаторов 36 штатов и территорий. По прогнозам ведущих американских СМИ, Демократическая партия одержит победу и получит контроль над обеими палатами парламента.